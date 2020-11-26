В Полтаве оправдали предпринимательницу, которая насмерть сбила подростка

Октябрьский райсуд Полтавы полностью оправдал владелицу ресторанного бизнеса Наталью Саенко, которая в ноябре 2018 сбила на пешеходном переходе 15-летнего велосипедиста Артема Левченко.

Как сообщает издание "Полтавщина", в решении говорится, что велосипедист выехал на пешеходный переход, тогда как должен был пересекать проезжую часть, перевозя велосипед в руках. Судья также заявил, что женщина не могла избежать столкновения.

Сторона обвинения настаивала на том, что подозреваемая в момент ДТП разговаривала по мобильному телефону, однако суд признал это утверждение недоказанным. Таким образом, арест имущества и водительского удостоверения Саенко отменен.

Фото: poltava.to

По данным издания, судья зачитывал приговор в течение двух часов, в конце которых подсудимая даже заплакала. Она оставила судебный зал сразу после оглашения приговора.

Фото: poltava.to

В то же время родственники погибшего подростка уверяют, что "на совести ресторатора две смерти, так как накануне заседания, утром 24 ноября скончался и дедушка Артема".

Адвокат пострадавших назвал приговор суда "прецедентным" и, вместе со стороной обвинения, анонсировал подачу апелляционной жалобы.

Напомним, ДТП произошло 6 ноября 2018 года на улице Соборности в центре Полтавы. Внедорожник, за рулем которого находилась владелица трех ресторанов Наталья Саенко, сбил 15-летнего велосипедиста Артема Левченко.

Фото: poltava.to

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Машина женщины находится на штрафплощадке.



Левченко с тяжелой травмой головы был доставлен в реанимацию областной клинической больницы имени Склифосовского. 7 января 2019 года подросток скончался, не приходя в сознание.

В свою очередь, полтавчане перекрывали улицу на переходе, где сбили подростка, требуя справедливого приговора виновнику его смерти.

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