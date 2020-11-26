Українська
$ 28,38
33,78
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

В Полтаве оправдали предпринимательницу, которая насмерть сбила подростка

26 ноября, 09:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Адвокат пострадавших назвал приговор суда "прецедентным"

Октябрьский райсуд Полтавы полностью оправдал владелицу ресторанного бизнеса Наталью Саенко, которая в ноябре 2018 сбила на пешеходном переходе 15-летнего велосипедиста Артема Левченко.

Как сообщает издание "Полтавщина", в решении говорится, что велосипедист выехал на пешеходный переход, тогда как должен был пересекать проезжую часть, перевозя велосипед в руках. Судья также заявил, что женщина не могла избежать столкновения.

Сторона обвинения настаивала на том, что подозреваемая в момент ДТП разговаривала по мобильному телефону, однако суд признал это утверждение недоказанным. Таким образом, арест имущества и водительского удостоверения Саенко отменен.

Фото: poltava.to

Фото: poltava.to

По данным издания, судья зачитывал приговор в течение двух часов, в конце которых подсудимая даже заплакала. Она оставила судебный зал сразу после оглашения приговора.

Фото: poltava.to

Фото: poltava.to

В то же время родственники погибшего подростка уверяют, что "на совести ресторатора две смерти, так как накануне заседания, утром 24 ноября скончался и дедушка Артема".

Адвокат пострадавших назвал приговор суда "прецедентным" и, вместе со стороной обвинения, анонсировал подачу апелляционной жалобы.

Напомним, ДТП произошло 6 ноября 2018 года на улице Соборности в центре Полтавы. Внедорожник, за рулем которого находилась владелица трех ресторанов Наталья Саенко, сбил 15-летнего велосипедиста Артема Левченко.

Фото: poltava.to

Фото: poltava.to

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Машина женщины находится на штрафплощадке.

Левченко с тяжелой травмой головы был доставлен в реанимацию областной клинической больницы имени Склифосовского. 7 января 2019 года подросток скончался, не приходя в сознание.

В свою очередь, полтавчане перекрывали улицу на переходе, где сбили подростка, требуя справедливого приговора виновнику его смерти.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
суд Полтава оправдание виновник смертельное ДТП
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса
Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавирусаУкраина
Второй тур выборов прошел в 11 городах: результаты (обновляется)
Второй тур выборов прошел в 11 городах: результаты (обновляется)Украина
Иващенко выиграл у Мамая выборы в Полтаве – результат экзитпола
Иващенко выиграл у Мамая выборы в Полтаве – результат экзитполаУкраина
Зима близко: еще в трех областях выпал снег (фото и видео)
Зима близко: еще в трех областях выпал снег (фото и видео)Украина
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
Кучма побеждает на выборах в Дрогобыче
Кучма побеждает на выборах в ДрогобычеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять