В Полтаве патрульное авто столкнулось с легковушкой, есть пострадавшие

Экипаж патрульных с включенными специальными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками ехал на вызов

фото из открытых источников.

В Полтаве автомобиль патрульной полиции Toyota Prius столкнулся с Daewoo Lanos. Водители и пассажиры машин получили телесные повреждения в результате ДТП. Об этом передает региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Сенная и Пушкина.

"По предварительной информации, экипаж патрульных с включенными специальными звуковыми сигналами, а также с включенными проблесковыми маячками двигался на вызов о совершении преступления. Во время проезда перекрестка улиц Сенная и Пушкина произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius и Daewoo Lanos", – говорится в сообщении.

Также указано, что водители и пассажиры транспортных средств получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

На место ДТП вызвали скорую и следственно-оперативную группу.

Кроме того, трое пострадавших в больнице оказались в больнице в результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Сама международная трасса оказалась на время заблокирована.

Затем в Броварах случилась авария с участием внедорожника Volkswagen Amarok и фуры. Легковой автомобиль на скорости въехал в грузовой, что тот аж развернуло на 90 градусов и был снесен отбойник прицепом. Правоохранители сообщили, что Volkswagen двигался на высокой скорости по улице Москаленко, выезжая на Окружную, однако там "поцеловал" фуру, двигающуюся в сторону Киева.

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