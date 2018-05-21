В Полтаве показали страшные условия детского инфекционного отделения больницы

В Полтаве пациенты детского инфекционного отделения городской больницы оказались в ужасных условиях – горячую воду там включают по часам и через день, палаты – переполнены, мебель – рассыпается, а белье расползается на куски.

По словам Аллы Павловой, которая была госпитализирована вместе со своей семимесячной дочкой, у которой неделю назад обнаружили кишечную инфекцию, детскую кроватку из-за переполненности палат поставили прямо в туалете. Женщина призналась, что не смогла выдержать больше трех дней и отказалась от лечения.

"Написано такими большими буквами, что электроприборы запрещаются. Ставили, прятали чайник, грели, разводили в бутылочке воду. Вот так вот мылись сами и мыли детей", – вспомнила она.

Позже свое возмущение полтавчанка выразила и в соцсети. Ее пост собрал несколько сотен комментариев, в которых многие жители города также жаловались на условия в инфекционном отделении. Интересно, что родители с детьми, которых еще не выписали, не настолько категоричны.

"Нам главное не условия, нам главное, чтобы нас вылечили, чтобы нам квалифицированную оказали помощь. Эта старая мебель, а чем она плоха, она отлично вымыта, она чистая. Чайники разрешаются, кипятильники разрешаются. Если вдруг прозевали воду, то ее нормально можно спокойно нагреть", – заявила Людмила Кучер, мама пациентки детского инфекционного отделения.

В свою очередь, сотрудники больницы не скрывают, что горячую воду последние полгода дают через день из-за сломанного оборудования и обещают вскоре решить проблему.

"Мы сейчас делаем новый проект по подогреву воды автономный такой проект для больницы, но для его выполнения нам требуется еще некоторые время. Это месяц-полтора-два", – утверждает Наталья Свириденко, главврач Полтавской областной инфекционной больницы.

Что касается палат, то, по словам медиков, они могут быть как переполненными, так и пустыми – это специфика отделения.

"В одной палате может лежать – четырехместная палата, один пациент, потому что с этим заболеванием инфекционным у нас в отделении находится один этот ребенок. В другой палате кишечные инфекции, их может быть четыре в палате", – объяснила Наталья Сосновская, заведующая детского отделения Полтавской областной инфекционной больницы.

В Департаменте здравоохранения признали, что ситуацию с инфекционным отделением необходимо в корне менять. Вот только оно размещено в здании, которое является историческим памятником.

"Ми там не можем делать больших реконструкций. Рассматривался вопрос выноса этой больницы, чтобы построить такой корпус, который бы соответствовал медико-технологическим стандартам", – заявил Виктор Лысак, директор Департамента здравоохранения Полтавской ОГА.

А пока что из местного бюджета на инфекционное отделение планируют выделить полмиллиона гривен. Эти деньги, вероятнее всего, потратят на замену коммуникаций и крыши.

Напомним, в прошлом году парламент принял президентский законопроект о поддержке медицины в селе. В этом году на здравоохранение в селах власть потратит 1 млрд грн, еще 4 млрд госбюджет выделил в прошлом году. Эти деньги пойдут на оборудование кабинетов врачей, строительство новых медпунктов, закупку транспорта для докторов и строительство дорог от удаленных сел к больницам.

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