В Полтаве поймали наркоторговцев, которые сбывали "товар" в популярном мессенджере (фото)

В Полтаве правоохранители разоблачили наркогруппу, которая занималась распространением наркотиков через мобильное приложение.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, во время санкционированных обысков по адресам проживания подозреваемых и в специально оборудованных ими помещениях полиция изъяла около сотни марок, которые могут быть различными синтетическими наркотиками, более 40 зип-пакетов с веществом, похожим на метамфетамин и амфетамин, а также контейнеры с каннабисом.

Среди изъятого – оружие, несколько десятков банковских карт, наличные в национальной валюте, мобильные телефоны и два автомобиля.

Полицейские выяснили, что для связи с "клиентами" сообщники использовали мобильный мессенджер. Никнеймы специально созданного мобильного "сервиса" рекламировали на фасадах домов и городских сооружений. Оплату за товар получали на электронные кошельки.

Реклама

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения всем лицам, причастным к противоправной деятельности. В рамках открытого уголовного производства назначены соответствующие судебные экспертизы.

Ранее мы сообщали, что на Буковине разоблачили группу наркоторговцев, среди которых инспектор полиции.

Также напомним, в Одессе разоблачили крупную наркогруппировку. "Товар" заказчикам доставляли курьеры.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама