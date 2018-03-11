В Полтаве прогремел взрыв: погиб мужчина

Сегодня, 10:50

Инцидент произошел минувшим вечером

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Полтаве погиб мужчина. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером на одной из улиц в Киевском районе города.

"Сотрудники полиции предварительно установили, что рядом с собственным двором от взрыва неизвестного предмета погиб 31-летний полтавчанин. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – рассказали правоохранители.

Ранее в Ровно бросили гранату в жилой дом. По данным полиции, инцидент произошел ночью на ул. Заречной.

"В результате были повреждены забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. Никто не пострадал. Полицейские взрывотехнического отдела полиции предварительно установили, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты РГД-5. Металлические обломки изъяли и направили на экспертизу", – рассказали правоохранители.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в оккупированном Донецке произошло два взрыва – в центре города и на окраине.

"Есть информация о взрыве автомобиля "Мерседес" возле Южного автовокзала, там двое погибших и четверо пострадавших, – пишут дончане. – Еще, говорят, взрыв на улице Бахметьева 6-б, возле кафе "СССР" на Текстильщике".
взрыв, Полтава, погиб, мужчина
Источник:

"Сегодня"

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