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В Полтаве произошли взрывы в двух кафе

11 июля, 16:09

Руслан Ровик Руслан Ровик

По предварительным данным, взорвались петарды

В Полтаве прогремели взрывы в помещениях двух кафе. По предварительной информации, в оба заведения бросили петарды.

Как сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции, оба инцидента случились в первой половине дня 11 июля.

Так, первый взрыв произошел около 10 часов утра на территории рынка "Мотель" – в помещение кафе неизвестный бросил пакет, который взорвался.

Второй случай произошел на рынке по улице Октябрьской, где мужчина бросил в помещение кафе похожий на петарду предмет.

В результате инцидентов обошлось без пострадавших. На месте происшествий полицейские и взрывотехники, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о хулиганстве.

Напомним, ранее в Полтавской области произошло разбойное нападение на автомобиль "Укрпочты". Злоумышленники бросили взрывчатку на крышу машины, ранив двоих сотрудников, а потом забрали сумку с 2,5 млн грн и скрылись.

Позже на сайте местной полиции появились приметы автомобиля, который, вероятно, использовали для нападения. Полицейские призывали тех, кто заметил эту машину, обращаться к стражам порядка.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих пор остается в реанимации .

Видео: Нацполиция

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взрыв Полтава кафе

Источник: Сегодня

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