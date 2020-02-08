В Полтаве пьяный иностранец въехал в машину копов: есть пострадавшие (фото)

Пострадали копы 1991 и 1986 г.р, им оказали необходимую медицинскую помощь

Фото: ГУ Нацполиции в Полтавской области

В Полтаве около четырех утра в субботу, 8 февраля, на перекрестке на улице Сретенской столкнулись Kia Cerato и полицейская машина Skoda Rapid, двое полицейских пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

За рулем Kia был нетрезвый иностранец 1991 года рождения. Пострадали копы 1991 и 1986 г.р, им оказали необходимую медицинскую помощь.

В отношении водителя Kia Cerato составили административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (по ч. 1 ст. 130 КУоАП).

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Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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