В Полтаве пьяный водитель врезался в авто патрульных. В каком состоянии копы

Полицейский автомобиль был припаркован, когда в него въехала легковушка – подробности ДТП

В Полтаве пьяный водитель за рулем "ЗАЗ" врезался в припаркованный Peugeot патрульных. В результате аварии двое правоохранителей госпитализированы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

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Как сообщили в пресс-службе полиции, инспекторы составили на водителя протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами. Водитель автобуса пытался объехать легковушку, но транспорт не выдержал резкого маневра и перевернулся.

Также напомним, в Луганской области пьяный водитель сбил четырех подростков, один из них погиб.