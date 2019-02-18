Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Полтаве наркодилера взяли с поличным

Сегодня, 12:03

Мужчина занимался сбытом опия в городе

Фото: ГУНП в Полтавской области
Фото: ГУНП в Полтавской области.
В Полтаве наркодилера взяли с поличным //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a7e/d32/5c6a7ed3282f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a7e/d32/5c6a7ed3282f1.jpg Другие регионы Мужчина занимался сбытом опия в городе

В Полтаве правоохранители на продаже опия задержали наркодилера. Преступник оказался 33-летним местным жителем, сообщили в пресс-службе местной полиции. 

У дилера изъяли медицинские шприцы с жидкостью темно-бурого цвета (предварительно, с ацетилированным опием) и полученные от продажи наркотиков деньги. Кроме того, в его квартире нашли наркотики и принадлежности для их изготовления.

"Продолжается расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 307 (Незаконный сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Харькове 28-летний ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и делал закладки с наркотиками. 

Кроме того, ранее в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

 Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег опий, Полтава, задержание, наркодилер, сбыт наркотиков , опий ацетилированный

Вы сейчас просматриваете новость " В Полтаве наркодилера взяли с поличным". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове полицейские разоблачили банду наркодилеров

14 февраля, 15:50

У наркосбытчиков изъяли около 100 килограммов каннабиса

В Запорожье задержали очередного наркодилера: опубликовано видео

13 февраля, 13:33

Запорожские копы задержали продавца метадона

В Житомире накрыли банду торговцев метадоном

31 января, 05:47

В состав преступной группы входили до десяти человек

В Виннице полицейские задержали банду наркоторговцев

22 декабря 2018, 15:40

Преступники наладили продажу наркотиков и психотропов в городе и области

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

Повышение пенсий в Украине коснется всех: Рева раскрыл детали

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России

Газпром фактически скупает европейские компании – Климкин

"Произошедшее в Крыму — это последствия действий «Свободы»"

Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)