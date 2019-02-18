В Полтаве наркодилера взяли с поличным
Мужчина занимался сбытом опия в городе
В Полтаве правоохранители на продаже опия задержали наркодилера. Преступник оказался 33-летним местным жителем, сообщили в пресс-службе местной полиции.
У дилера изъяли медицинские шприцы с жидкостью темно-бурого цвета (предварительно, с ацетилированным опием) и полученные от продажи наркотиков деньги. Кроме того, в его квартире нашли наркотики и принадлежности для их изготовления.
"Продолжается расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 307 (Незаконный сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.
Напомним, не так давно в Харькове 28-летний ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и делал закладки с наркотиками.
Кроме того, ранее в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.
Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления.
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