В Полтаве школьницу контузило в стоматологическом кресле

Вчера, 23:45

У девочки диагностировали баротравму

Фото: pixabay.com (иллюстрация)
Фото: pixabay.com (иллюстрация)

В Полтаве, где ранее из-за вырванного зуба погибла девочка, в школе №22 взорвалась стоматологическая установка, в результате чего маленькая девочка получила контузию. Об этом заявил начальник департамента здравоохранения Полтавского городского совета Сергей Котов, информирует Сайт города Полтавы.

Котов рассказал, что в школе стояло устаревшее оборудование, еще советского образца, где компрессор под давлением давая воду, которая содержится в специальной бутылке, позволяет обрабатывать зуб. Бутылка взорвалась и травмировала ребенка – 10-летняя школьница получила контузию.

Чиновник пообещал, что департамент здравоохранения займется этой проблемой. В момент взрыва в стоматологическом кабинете находились врачи, медсестра и маленькая пациентка. Сообщается, что медсестра пострадала тоже и угодила в больницу вместе с девочкой.

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У школьницы диагностировали баротравму. Котов добавил, что родители пострадавшей не выдвигали никаких претензий к врачам.

Не так давно в Мариуполе умер двухлетний мальчик после общего наркоза, который ему сделали в стоматологической клинике. 

Напомним, в Украине ввели новые правила для стоматологических кабинетов с рентгеном. 19 октября Верховная Рада приняла медицинскую реформу,поддержав во втором чтении и в целом законопроект №6327. Принятый закон вступит в силу через месяц после его публикации, а вот действовать начнет поэтапно с 1 января 2018 года. В то же время государство начнет оплачивать оказание медуслуг по программе медгарантий учреждениям только с 1 августа 2018 года.
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