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В Полтаве скоростной поезд сбил мужчину

7 мая, 11:20

Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое

Фото: Pixabay

В Полтаве 29-летний мужчина попал под колеса скоростного поезда, ему оторвало ноги. Об этом сообщили в пресс-службе управления по вопросам гражданской защиты местной облгосадминистрации.

Инцидент произошел вчера, 6 мая, возле улицы Зиньковской в Киевском районе города. Мужчину сбил скоростной поезд №721 сообщением "Харьков-Киев". Пострадавшего госпитализировали в 1-й городскую клиническую больницу с диагнозом: ампутация нижних конечностей. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Отметим, что из-за несчастного случая движение скоростного поезда задерживали на 30 минут.

Не так давно в Киевской области электропоезд направления "Киев-Малин" сбил 17-летнего подростка.

Ранее мы писали, что поезд "Львов-Бахмут" насмерть сбил подростка на велосипеде. От полученных травм парень погиб на месте происшествия. Сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, поезд Кривой Рог — Москва насмерть сбил 26-летнего мужчину. Мужчина шел по рельсам в наушниках.

Кроме того, ранее мы писали о том, что в США поезд врезался в грузовик на рельсах в районе станции Вестбери. Подробности – в видео: 


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Тег поезд, мужчина, ноги, наезд, ранения, Полтавская область

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