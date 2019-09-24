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В Полтаве сплели самый большой в Украине венок

24 сентября, 15:49

Рекорд посвятили 1120-летию города

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В Полтаве сплели самый большой в Украине венок. Его длина – один километр 120 метров.

Местные жители плели венок целый день, а к вечеру развернули его вокруг центральной площади. В этот момент и зафиксировали рекорд, который посвятили его 1120-летию Полтавы.

"Сколько лет городу, столько и метров в венке, который войдет в книгу рекордов Гиннесса. Здесь 1120 метров", – говорит один из участников акции.

Ранее сообщалось, что в столице зарегистрировали наибольшее количество цветочных инсталляций к древнегреческим мифам.

Также мы писали, что в Киеве инженер по специальности Любовь Романов вышила 165 рушников и установила Национальный рекорд Украины. Пообщались с мастерицей-рекордсменкой журналисты "Сегодня" – подробности смотрите в сюжете:

Кроме того, не так давно в городе Чертков Тернопольской области создали самую большую пиццу Украины – рекорд организовали на фестивале, организованном местными мастерами. Чтобы впечатлить и накормить гостей праздника, они нацелились на национальный рекорд.

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