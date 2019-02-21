В Полтаве столкнулись две легковушки: пострадали пятилетняя девочка и мужчина

Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу

Фото: ГУНП в Полтавской области.

В Полтаве столкнулись две легковушки: пострадали пятилетняя девочка и мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e62/d4d/5c6e62d4dcfea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e62/d4d/5c6e62d4dcfea.jpg 2019-02-21T10:48:00+02:00 Другие регионы Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу

В Полтаве столкнулись две легковушки, в ДТП травмы получили мужчина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло 20 февраля на улице Патриарха Мстислава. Там столкнулись Suzuki под управлением 29-летнего полтавчанина, и Audi, за рулем которого находился 53-летний житель Полтавского района.

В результате аварии травмы получили водитель Audi и пятилетняя девочка-пассажир этого автомобиля. Пострадавшие получили травмы, их госпитализировали в больницу.

"Открыто уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения)", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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