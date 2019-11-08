В Полтаве трое парней устроили "дикие танцы" на крыше микроавтобуса

В центре Полтавы трое парней под громкую музыку устроили "дикие танцы" на крыше микроавтобуса – во время "дискотеки" машина ходила ходуном, но танцоров это не останавливало из-за, вероятно, немалого количества выпитого.

Напомним, недавно в Турции погиб 19-летний житель российского Ханты-Мансийска. Парень приехал отдыхать на курорт Сиде вместе со своей мамой. Через пять дней после приезда мать решила зайти за сыном, но в номере его не обнаружила, а когда вышла на улицу, увидела машины скорой помощи и полиции. Они приехали за ее сыном.

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Ранее в Доминикане во время опасного трюка на авто погибла 35-летняя уроженка Челябинской области Наталья Бородина.

Также мы писали, что в Турции из-за неудачного прыжка с парашютом погибла россиянка. Девушка совершила прыжок с горы Бабадаг. В полете она потеряла контроль над парашютом и не смогла открыть запасной парашют.

Кроме того, напомним, что в одном из отелей Антальи погиб во время плавания в бассейне 31-летний российский турист.

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