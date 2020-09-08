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В Полтаве в жилой многоэтажке произошла утечка неизвестного вещества (фото)

8 сентября, 09:29

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Жильцов дома напугал подозрительный запах

В Полтаве ночь 8 сентября для жителей многоэтажки на бульваре Нестерова прошла неспокойно – им пришлось эвакуироваться из дома, так как там произошла утечка неизвестного вещества.

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Как рассказал на своей странице в Facebook секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота, дом уже обследовали – предварительно это вещество может быть серным ангидридом. Возможность утечки газа в доме уже исключили, так как на месте работали газовщики.

Из-за инцидента часть жильцов дома отселились к родственникам до выявления и устранения источника утечки. Но некоторые люди, несмотря на то, что им нашли места в гостиницах, отселяться не захотели.

"Поэтому принято решение об оперативной работе на месте. ГСЧС обработали подвалы раствором, который имеет скраплить и осадить пары, убрать запах", – отметил Шамота.

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Вскоре, по его словам, специалисты проверят все каморки в подвалах, чтобы найти источник утечки. По результатам этой проверки будут решать, как действовать дальше.

"Отели и дальше готовы принять людей. Формируем списки желающих временно отселиться. У дома дежурит полиция – будет обеспечивать правопорядок и следить за целостностью квартир и имущества жильцов дома", – добавил чиновник.

Напомним, ранее в Днепре на перекрестке улиц Журналистов и Винокурова из автомобильной цистерны произошла утечка токсичного вещества.

Также мы рассказывали, как во Львове возле остановки общественного транспорта разлили почти килограмм ртути.

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фото дом эвакуация Полтава многоэтажка вещество
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