В Полтаве волонтеры создали базу доноров крови животных

Полтавские волонтеры создали базу доноров для животных

В Полтаве для собак и котов создали базу доноров. Фото: Сегодня

В Полтаве волонтеры создали базу доноров крови животных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c41/970/5c5c41970311d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c41/970/5c5c41970311d.png 2019-02-07T16:39:25+02:00 Другие регионы Полтавские волонтеры создали базу доноров для животных

В Полтаве волонтеры создали базу доноров крови животных – владельцы собак и котов, нуждающихся в переливании, быстро смогут найти нужную группу. В базе уже 30 хвостатых добровольцев.

"Собака – бернский зиненхунд по кличке Пушок, по документам, конечно, не Пушок. Август. Но с первого дня, когда мы принесли его домой, сын сказал, что это будет Пушок", – рассказал владелец собаки.

А недавно Пушок спас собаку знакомых своего владельца.

"Пришел, начал сразу ее облизывать, при том, что они абсолютно не были знакомы. И очень стоически выдержал четыре часа нахождения вот в таком положении", – добавил мужчина.

Пациента спасли 20 шприцов крови, которую взяли у Пушка. За это Дионисий простил ему даже поваленную новогоднюю елку.

Другим донором стал Роки – он стал первым, кто вошел в базу. Теперь он уже стал почетным донором – пять раз спасал жизни другим собакам.

"Я смотрю, он такой, с характером, как он переносит? – Абсолютно спокойно", – рассказала его хозяйка.

Ветеринар объяснил, что у собак, как и у людей, кровь делится на группы.

"Первую группу на переливание можно не проверять совместимость крови, потому что всегда она совместима. Ну, как у людей, первую группу крови можно переливать любому другому реципиенту. От любой собаки, мы можем переливать первую группу крови любой собаке", – заявил доктор Юрий Мироненко.

В свою очередь, волонтеры отметили, что переливание стимулирует иммунную систему самих доноров.

"После этого собака первые сутки может быть вялой, а через три дня пес будто заново родился. У нас собаки, которым уже больше пяти лет, они будто щенята становятся", – рассказала Анна Кондра, соосновательница базы доноров для животных Полтавы.

Однако не каждое животное может стать донором – претенденты должны быть вакцинированы, не беременны и весить более 20 кг.

Зарегистрировать своего любимца в базе доноров совсем несложно – странички этой инициативы уже есть во всех популярных соцсетях. Просто нужно написать администраторам и сообщить контактные данные. Информацию будут видеть лишь волонтеры, а передавать будут только ветклиникам.

Котов, кстати, также записывают, но у них сложнее подобрать совместимость группы крови, по сравнению с собаками.

Напомним, ранее мы писали о том, как был найден необычный пес с мордой убийцы: а в сети появилось невероятное видео. Также сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его. Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя.

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