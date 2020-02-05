В Полтаве воспитатель детского сада заперла ребенка в туалете

Говорите с ребенком спокойно и с улыбкой на лице / Фото: stocksnap.io

В Полтаве трехлетний ребенок стал жертвой произвола в детском саду – воспитательница заперла малыша в туалете. Об этом сообщает "ІТР Полтава".

Об инциденте рассказала мать мальчика Светлана Кулинич.

"Я разулась, зашла в помещение там, где туалет, открыв его, увидела, что мой ребенок там без света, свет выключен, двери плотно закрыты, ручка находится на таком расстоянии, что только взрослый человек может ее открыть. Ребенок стоял на холодной плитке без обуви. Он очень сильно плакал, всхлипывал", – сообщила женщина.

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После увиденного Светлана вызвала полицию. В ДОУ № 63 "Сказка" ничего не отрицают и говорят, что воспитательница уже извинилась перед ребенком и родителями.

"Она извинилась и перед ребенком, и перед родителями", – рассказала заведующая сада Ирина Тимощук.

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Другие родители уверяют, что воспитательницу знают давно и характеризуют только положительно. Они даже собрали подписи в ее поддержку.

А тем временем полицейские работают вместе с представителями прокуратуры и выясняют все обстоятельства.

Напомним, недавно в частной школе под Одессой преподаватель избила ученика. Избиение школьника попало на камеры наружного наблюдения.

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