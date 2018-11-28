В Полтаве возле жилого дома прогремел взрыв

Сегодня, 11:59

По факту взрыва правоохранители открыли уголовное производство


Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

В Киевском районе Полтавы возле подъезда одного из домов взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Взрыв прогремел 27 ноября около 23:00 на улице Гожулянской. Как выяснилось, осколки взрывного устройства повредили окна одной из квартир, а также на месте взрыва правоохранители нашли осколки, похожие на части гранаты. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. 

"Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)", – рассказали в полиции и отметили, что сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, не так давно в поселке Андреевка Днепропетровской области во двор жилого дома бросили гранату, прогремел взрыв

А в Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат. Правоохранители разыскивают злоумышленников. 

Также мы писали о взрыве гранаты в центре Мариуполя. Неизвестный бросил взрывчатку и сбежал еще до того, как она детонировала.
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