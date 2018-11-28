В Полтаве возле жилого дома прогремел взрыв

В Киевском районе Полтавы возле подъезда одного из домов взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Взрыв прогремел 27 ноября около 23:00 на улице Гожулянской. Как выяснилось, осколки взрывного устройства повредили окна одной из квартир, а также на месте взрыва правоохранители нашли осколки, похожие на части гранаты. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

"Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)", – рассказали в полиции и отметили, что сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, не так давно в поселке Андреевка Днепропетровской области во двор жилого дома бросили гранату, прогремел взрыв.

А в Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Также мы писали о взрыве гранаты в центре Мариуполя. Неизвестный бросил взрывчатку и сбежал еще до того, как она детонировала.



