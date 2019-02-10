В Полтаве за ночь подожгли шесть автомобилей

По данному факту открыто уголовное производство

В Полтаве за ночь подожгли шесть автомобилей 2019-02-10T15:03:00+02:00 Другие регионы По данному факту открыто уголовное производство











Полтавские правоохранители расследуют поджоги, в результате которых в ночь на 10 февраля сгорели шесть автомобилей. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

Так, информация о возгорании легкового автомобиля KIA по переулке Рыбальском поступила на линию "102" от владельца транспортного средства около часа ночи 10 февраля. Неизвестный совершил поджог правого колеса его автомобиля. Пожар ликвидировали. Поврежден частично подкрылок авто.

Около 02:00 ночи по переулку Рыбальскому произошло возгорание левого колеса автомобиля "ГАЗель", а около 03:00 ночи полностью сгорел автомобиль FIAT в том же переулке.

Около 03:45 на улице Чураевны произошло возгорание передней части автомобиля Daewoo, а около 05:30 на бульваре Богдана Хмельницкого загорелось Volkswagen и Skoda.

Обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами ГСЧС и следователями. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Ранее неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.

Напомним, на Печерске сгорел элитный Porsche Panamera. Огнем также были повреждены припаркованные рядом Honda и Toyota Camry.

Кроме того, 19 сентября на стоянке в Киеве сожгли шесть автомобилей. Неизвестные мстили активисту, который выступал против незаконной добычи песка в селе Пуховка.

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