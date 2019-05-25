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В Полтаве задержали агрессивного иностранца, изъяты пистолеты и гранаты: фото

25 мая, 20:03

Мужчина задержан полицейскими, а позже арестован судом

Фото: Национальная полиция
Фото: Национальная полиция.

В одном из офисных помещений Полтавы правоохранители задержали 29-летнего иностранца с оружием, информирует 25 мая пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел накануне. В полицию поступило сообщение, что мужчина вел себя агрессивно. Прибывшие патрульные установили, что иностранец применил физическую силу в отношении 22-летней девушки.

"При себе мужчина имел пистолет, снаряженный магазином с 12 патронами калибра 9 мм и гранату РГД-5", – говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

По решению суда полицейские также провели обыски в автомобиле иностранца и по месту жительства, в ходе которых изъяли еще один пистолет, похожий на газовый, а также еще четыре гранаты РГД-5, патроны к оружию калибра 9 мм и вещества, внешне похожие на наркотические.

Изъятое направлено на экспертизу. Фигуранту объявили подозрение, а суд взял его под стражу с возможностью внесения залога в сумме 150 тыс. гривен. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Запорожье правоохранители обнаружили подпольный цех по ремонту и переделке оружия. А в Александрии Кировоградской области разоблачили мужчину, который хранил дома наркотики, психотропные вещества и оружие.

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Тег оружие, наркотики, арест, Полтава, задержание, полиция

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