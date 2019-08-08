В Полтаве задержали мужчину, который устроил стрельбу в кафе

У задержанного изъяли револьвер и более двух тысяч патронов

/ Фото: Нацполиция

Полиция в Полтаве задержала мужчину, который устроил стрельбу в кафе в Полтаве. Об этом написал начальник областного управления полиции Андрей Замахин в Facebook.

"Лицо, которое обоснованно подозревается в покушении на убийство рядом с кафе в центре Полтавы, задержано. Ему объявлено о подозрении", – заявил Замахин.

"Оперативниками и следователями, под процессуальным руководством прокуратуры, проведен комплекс оперативно-розыскных следственных действий, которые дали положительный результат. Сейчас вещественные доказательства изъяты, ведется следствие", – добавил он.

Также известно, что во время проведения санкционированных обысков у фигуранта обнаружили и изъяли револьвер под патрон "Флобера", более 2000 патронов и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию .

Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба .

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