В Полтаве женщина посреди улицы съела живого голубя (видео)

Женщина даже не пыталась скрыться, а ела в общественном месте

Каков мотив такого поступка женщины — неизвестно/Коллаж: Сегодня

В Полтаве, где недавно трое 10-летних мальчиков избили первоклассницу, женщина на улице съела живого голубя.

Видео инцидента появилось в Telegram-канале Труха Харьков.

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Детали "трапезы"

На кадрах видео видно, как женщина сидя в общественном месте ест птицу. Птица была не мертвая, а живая. Однако женщину это не остановило. Она сидела и продолжала наслаждаться пернатым.

Женщину не остановило то, что птица была еще жива/Видео: Telegram-канал Труха Харьков

Трагический случай в Великобритании

Ребенок из города Винсфорд (Великобритания) умер, съев приготовленный забывчивым дедушкой окорок в ореховой глазури.

12-летний Кейсон Холлвуд страдал от астмы и у ребенка была аллергия на орехи. Вместе с тремя братьями он пошел на ужин к бабушке и дедушке. Среди угощений для внуков был приготовлен дедушкой окорок, который впоследствии убил ребенка. Пенсионер забыл об особенностях внука.

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После ужина мальчик пошел в парк, чтобы поиграть с друзьями. Там у него начались проблемы с дыханием.

Известно, что он позвонил матери и попросил прислать к нему одного из братьев с ингалятором. Брат привез лекарство, но это не помогло. Парня госпитализировали, но он скончался в больнице.

Вскрытие показало, что он умер в результате анафилактического шока, вызванного употреблением орехов.

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