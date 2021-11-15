В Полтаве женщина посреди улицы съела живого голубя (видео)

В Полтаве, где недавно трое 10-летних мальчиков избили первоклассницу, женщина на улице съела живого голубя.
Видео инцидента появилось в Telegram-канале Труха Харьков.
Детали "трапезы"
На кадрах видео видно, как женщина сидя в общественном месте ест птицу. Птица была не мертвая, а живая. Однако женщину это не остановило. Она сидела и продолжала наслаждаться пернатым.
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Трагический случай в Великобритании
Ребенок из города Винсфорд (Великобритания) умер, съев приготовленный забывчивым дедушкой окорок в ореховой глазури.
12-летний Кейсон Холлвуд страдал от астмы и у ребенка была аллергия на орехи. Вместе с тремя братьями он пошел на ужин к бабушке и дедушке. Среди угощений для внуков был приготовлен дедушкой окорок, который впоследствии убил ребенка. Пенсионер забыл об особенностях внука.
После ужина мальчик пошел в парк, чтобы поиграть с друзьями. Там у него начались проблемы с дыханием.
Известно, что он позвонил матери и попросил прислать к нему одного из братьев с ингалятором. Брат привез лекарство, но это не помогло. Парня госпитализировали, но он скончался в больнице.
Вскрытие показало, что он умер в результате анафилактического шока, вызванного употреблением орехов.
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