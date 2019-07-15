В Полтавском районе столкнулись две легковушки: от удара машина загорелась, видео

В результате столкновения погибла женщина, еще четыре человека пострадали

Фото: Нацполиция

Трагическое ДТП произошло в Полтавской области. В результате один человек погиб, сообщили на сайте Нацполиции.

По предварительной информации, водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗом. Столкновение было такой силы, что Toyota загорелась.

Проезжающие мимо водители бросились на помощь пострадавшим и вытащили их из салонов. Всего в автомобилях было пятеро человек, в том числе один ребенок. Все они доставлены в лечебные учреждения. Одна из пострадавших погибла в реанимации. Ее дочь и водитель ВАЗа находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Горящую иномарку потушили пожарные, прибывшие через 20 минут из Полтавы и Диканьки.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения"). Санкция будет применена после установления всех обстоятельств происшествия и тяжести травм потерпевших.

Момент столкновения автомобиля попало на видеорегистратор.

Напомним, во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с места ДТП, сбила электроопору и врезалась в дерево. В результате удара она погибла. В смертельное ДТП попал автомобиль с номерами иностранной регистрации, водитель которого скрывалась с места предыдущего ДТП.

Кроме этого, недавно в Харьковской области произошла страшная авария: легковушка, в которой ехала семья с двумя детьми, влетела в отбойник. Металлический прут ограждения насквозь проткнул одну из маленьких пассажирок, девятилетнюю девочку, которая от полученных ранений погибла на месте.

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