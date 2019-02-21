В Полтавской области автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся
48-летний пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП
В Полтавской области неизвестный автомобиль насмерть сбил мужчину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.
ДТП произошло вечером 20 февраля на перекрестке улиц Кременчугской и Комарова, возле остановки "Геофизика" в Розсошенцах. Жертвой наезда стал 48-летний житель села Бричковка. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.
Сразу после наезда водитель на автомобиле скрылся с места происшествия. На данный момент полиция устанавливает авто и личность водителя.
Напомним, недавно в Полтавской области перевернулся микроавтобус из Варшавы. По последним данным, все пять пассажиров, которые были в салоне, погибли, а за жизнь водителя сейчас борются врачи – он находится в реанимации.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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