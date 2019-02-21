В Полтавской области автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся

48-летний пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП

Фото: УНН

В Полтавской области автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg 2019-02-21T11:04:00+02:00 Другие регионы 48-летний пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП

В Полтавской области неизвестный автомобиль насмерть сбил мужчину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

ДТП произошло вечером 20 февраля на перекрестке улиц Кременчугской и Комарова, возле остановки "Геофизика" в Розсошенцах. Жертвой наезда стал 48-летний житель села Бричковка. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

Сразу после наезда водитель на автомобиле скрылся с места происшествия. На данный момент полиция устанавливает авто и личность водителя.

Напомним, недавно в Полтавской области перевернулся микроавтобус из Варшавы. По последним данным, все пять пассажиров, которые были в салоне, погибли, а за жизнь водителя сейчас борются врачи – он находится в реанимации.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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