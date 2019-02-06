В Полтавской области больше суток не могут потушить огонь на городской свалке
С огнем борются шестеро спасателей и две единицы техники
В Полтавской области спасатели больше суток не могут справиться с огнем на территории городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"6 февраля пожарные продолжили тушение пожара. К борьбе с огнем привлечены шесть человек личного состава 4-й Государственной пожарно-спасательной части и две единицы техники. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
Спасатели уточнили, что звонок о пожаре поступил 5 февраля в 13:50. Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,007 га. Пожар был локализован в 16:25. По состоянию на 17 часов было ликвидировано возгорание на площади 0,002 га.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что с начала года в Украине произошло почти 4500 пожаров, в которых погибло 302 человека.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличилось. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек. Всего с начала года погибло чуть более 300 человек, пострадало 150 и почти 200 было спасено.
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