В Полтавской области больше суток не могут потушить огонь на городской свалке

С огнем борются шестеро спасателей и две единицы техники

В Полтавской области больше суток не могут потушить огонь на свалке.. Фото: ГСЧС

В Полтавской области больше суток не могут потушить огонь на городской свалке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ab2/4fe/5c5ab24fec50d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ab2/4fe/5c5ab24fec50d.jpg 2019-02-06T12:15:00+02:00 Другие регионы С огнем борются шестеро спасателей и две единицы техники

В Полтавской области спасатели больше суток не могут справиться с огнем на территории городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"6 февраля пожарные продолжили тушение пожара. К борьбе с огнем привлечены шесть человек личного состава 4-й Государственной пожарно-спасательной части и две единицы техники. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что звонок о пожаре поступил 5 февраля в 13:50. Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,007 га. Пожар был локализован в 16:25. По состоянию на 17 часов было ликвидировано возгорание на площади 0,002 га.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с начала года в Украине произошло почти 4500 пожаров, в которых погибло 302 человека.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличилось. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек. Всего с начала года погибло чуть более 300 человек, пострадало 150 и почти 200 было спасено.

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