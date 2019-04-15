В Полтавской области четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки

Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию

Фото: Pixabay

В Карловке четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Полтавской области.

Инцидент произошел 14 апреля. Ребенок на данный момент находится в Карловской центральной районной больнице. Медики диагностировали ему тяжелые политравмы и состояние здоровья ребенка оценили как тяжелое.

Напомним, ранее в Запорожье из окна третьего этажа многоэтажки выпал четырехлетний мальчик. Малыш остался дома под присмотром 14-летней сестры, которая, очевидно, не уследила за братом.

Кроме того, ранее в городе Северск Донецкой области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Пока матери не было в комнате, малыш вылез на балкон, где было открыто окно.

Также подобный случай произошел и в Киеве: маленький ребенок оперся на москитную сетку и упал с балкона 12-го этажа, разбившись насмерть.

А во Львове в одну из больниц с сотрясением мозга и переломом челюсти был госпитализирован четырехлетний мальчик, выпавший из окна офисного помещения.

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