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В Полтавской области девушка ранила полицейского ножом (фото)

8 июля 2021 15:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Местная жительница вела себя неадекватно и нецензурно ругалась, очевидцы вызвали правоохранителей

Девушка уже попадала в поле зрения правоохранителей. Фото: коллаж "Сегодня"

Девушка уже попадала в поле зрения правоохранителей. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Миргород Полтавской области девушка при задержании ранила ножом полицейского. С холодным оружием она находилась на улице, очевидцы вызвали полицию из-за ее неадекватного поведения.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, следственно-оперативная группа прибыла на ул. Спартаковскую. При попытке ее задержать девушка нецензурно выражалась, а потом ножом нанесла ранение в предплечье полицейскому.

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Нарушительницу задержали и направили в специализированное учреждение для обследования.

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Отмечается, что 22-летняя местная жительница уже имела проблемы с законом. У девушки имеется несколько административных взысканий за систематические нарушения общественного порядка.

Сведения об этом факте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".

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Задержанной уже сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области на копа напали с вилами.

Также напомним, в Черкассах двое мужчин избили патрульных на территории больницы, куда их доставили для медицинского освидетельствования.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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