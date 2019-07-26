В Полтавской области глава объединенной общины попался на взятке

Председателя общины обвиняют в получении денег за выделение земли

В Полтавской области на взятке в собственном кабинете был задержан председатель Опошнянской объединенной территориальной общины Николай Резник.

Он якобы помог одному из предпринимателей получить земельный участок. Его обвиняют в вымогательстве взятки в размере 12 тысяч гривен. На момент задержания глава общины был один в своем кабинете, когда к нему пришел посетитель.

Двери закрыли, а через несколько минут оба вышли, а в кабинет ворвались стражи порядка. В приемной тогда были и другие люди, рассказывает секретарша.

"От нас они никаких, ни свидетельств, ничего не брали, и нас в понятые не приглашали", – рассказала помощница главы опошнянской территориальной общины Татьяна Хомич.

В сельсовете говорят, что право предоставлять кому-либо землю имеет не председатель, а депутаты.

"Выделение земельных участков в нашей общине, как и по всей Украине, происходит в соответствии статьи 26 закона Украины о местном самоуправлении. Это исключительная компетенция сессии соответствующей громады", – объяснил депутат опошнянского поселкового совета Олег Кужим.

Полгода назад на выборах Николая Резника поддержали 57% избирателей, и сейчас они снова встали на его защиту.

"Он хороший человек, понимаете, он не из тех, кого можно где-то закрывать, не из тех он, он из хорошей семьи", – рассказала жительница Опошни Надежда Канивец.

Еще одна группа жителей поселка приехала на суд в Полтаве, где председателю выбирали меру пресечения.

"Мы думаем, что это провокация", – объяснили люди, которые приехали поддержать председателя.

Следователи и прокуратура, в свою очередь, просили назначить ему два месяца содержания под стражей, а адвокат утверждал, что доказательств вины подзащитного нет, а вот к предпринимателю, с которого председатель якобы требовал взятку, есть вопросы.

"Этот человек, обратившийся якобы с заявлением, чтобы осуществлять предпринимательскую деятельность на территории поселкового совета, вообще не является предпринимателем", – заверил адвокат Николая Резника Григорий Фелоненко.

В итоге судья решил, что председатель общины два месяца будет находиться под ночным домашним арестом. Николая Резника отпускают прямо в зале суда.

Тем временем, расследование продолжается. Если правоохранители найдут доказательства вины головы и передадут дело в суд, односельчане обещают поддерживать Николая Резника и там.

Напомним, не так давно сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил на Донбассе, перехватили крупный груз марихуаны, которую харьковчанин пытался вывезти в Россию.

Кроме того, ранее в Одесской области пограничники обнаружили 590 тыс. пачек сигарет швейцарского производства на 22 млн гривен, на которых не было акцизных марок Украины.

Также мы писали о том, как в Харьковской области сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой разоблачили контрабандный ввоз печатной продукции с территории России. Как выяснилось, силовики задержали на участке вне пунктов пропуска грузовик с российской регистрацией. При осмотре автомобиля там нашли книги российского производства и товары народного потребления. Предварительно, общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.

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