В Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной. Подробности трагедии

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели ребенка – не исключено, что мать малыша была пьяна в момент смерти ее ребенка

Врачей вызвал сожитель матери ребенка. / Фото: Pixabay

В Кременчуге Полтавской области годовалого мальчика без признаков жизни обнаружил сожитель его матери. Ребенок находился в ванной, наполненной водой.

"Прибывшие по вызову медики пытались реанимировать ребенка, но безуспешно, позже была констатирована смерть. Открыто и расследуется уголовное производство по статье "злостное неисполнение обязанностей по присмотру за ребенком", – сообщила "Сегодня" спикер полиции Кременчуга Анна Васенко-Волювач.

По неофициальной информации, мать погибшего ребенка в момент его смерти была пьяна. В полиции этого не опровергают.

Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

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