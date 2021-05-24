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В Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной. Подробности трагедии

24 мая, 12:40

Игорь Серов , Мария Дмитренко

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели ребенка – не исключено, что мать малыша была пьяна в момент смерти ее ребенка

Врачей вызвал сожитель матери ребенка.

Врачей вызвал сожитель матери ребенка. / Фото: Pixabay

В Кременчуге Полтавской области годовалого мальчика без признаков жизни обнаружил сожитель его матери. Ребенок находился в ванной, наполненной водой.

"Прибывшие по вызову медики пытались реанимировать ребенка, но безуспешно, позже была констатирована смерть. Открыто и расследуется уголовное производство по статье "злостное неисполнение обязанностей по присмотру за ребенком", – сообщила "Сегодня" спикер полиции Кременчуга Анна Васенко-Волювач.

По неофициальной информации, мать погибшего ребенка в момент его смерти была пьяна. В полиции этого не опровергают.

Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области погиб младенец. Он скончался в доме без электроснабжения и отопления.

Также напомним, в Одесской области младенца закопали на кладбище, копы расследуют возможное убийство.

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