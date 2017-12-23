В Полтавской области горела многоэтажка: погиб мужчина

Мужчина погиб в огне в Полтавской области. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажки на ул. Достоевского в Лубнах.

"Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело хозяина без признаков жизни. Огнем повреждены бытовые приборы, мебель, домашнее имущество, закопчены стены на площади 35 кв. м", – рассказали в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее на Центральном рынке Запорожья вспыхнул крупный пожар, с которым боролись десятки спасателей.

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