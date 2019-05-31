В Полтавской области горит свалка: спасатели тушили пламя всю ночь

Огонь уже уничтожил мусор на площади одного гектара

Фото: ГСЧС в Полтавской области.

В Полтавской области на одной из свалок бытовых отходов произошел масштабный пожар. Пламя спасатели пытаются потушить еще со вчерашнего вечера, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре на свалке вблизи села Белецковка Кременчугского района спасателям стало известно 30 мая в 20:50. Как выяснилось, пламя охватило 5 гектаров площади свалки. Прибывшие на вызов спасатели сразу приступили к тушению огня, но он уже успел уничтожить мусор на площади 1 га.

Фото: ГСЧС в Полтавской области

"В тушении пожара принимают участие 12 человек личного состава 14-й, 15-й, 16-й государственных пожарно-спасательных частей и 3 единицы техники", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причину возникновения возгорания устанавливают специалисты.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области спасатели двое суток боролись с пожаром на мусорной свалке в селе Таборовка.

Кроме того, мы писали о том, что в течение 9 и 10 апреля спасателей трижды вызывали на тушение пожаров на свалках возле населенных пунктов в Киевской области.

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