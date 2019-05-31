Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Полтавской области горит свалка: спасатели тушили пламя всю ночь

31 мая, 10:26

Огонь уже уничтожил мусор на площади одного гектара

Фото: ГСЧС в Полтавской области
Фото: ГСЧС в Полтавской области.

В Полтавской области на одной из свалок бытовых отходов произошел масштабный пожар. Пламя спасатели пытаются потушить еще со вчерашнего вечера, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре на свалке вблизи села Белецковка Кременчугского района спасателям стало известно 30 мая в 20:50. Как выяснилось, пламя охватило 5 гектаров площади свалки. Прибывшие на вызов спасатели сразу приступили к тушению огня, но он уже успел уничтожить мусор на площади 1 га.

Фото: ГСЧС в Полтавской области

"В тушении пожара принимают участие 12 человек личного состава 14-й, 15-й, 16-й государственных пожарно-спасательных частей и 3 единицы техники", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причину возникновения возгорания устанавливают специалисты.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области спасатели двое суток боролись с пожаром на мусорной свалке в селе Таборовка.

Кроме того, мы писали о том, что в течение 9 и 10 апреля спасателей трижды вызывали на тушение пожаров на свалках возле населенных пунктов в Киевской области

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег спасатели, мусор, свалка, Полтавская область, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В Полтавской области горит свалка: спасатели тушили пламя всю ночь". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели вторые сутки тушат пожар на свалке в Николаевской области

20 мая, 17:02

Пожар на свалке в Николаевской области вспыхивал дважды

Под Николаевом девятилетний мальчик погиб под завалами мусора

2 мая, 09:28

Трагедия произошла на свалке твердых бытовых отходов

Во Львовской области на свалке погиб мужчина

6 апреля, 06:33

Житель Закарпатья копал яму и его засыпало отходами

Под Нежином горела свалка

30 марта, 20:24

Пожар возник отдельными очагами на площади около 7 га (общая площадь 15 га)

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Диета Пятнашки: как похудеть всего за 5 дней

Самая простая в мире: как похудеть на скандинавской диете?

Интернет возненавидел финал Лиги Европы в Баку

В каком возрасте женщины становятся похожими на своих матерей

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

Тест: Угадаете, почем продавались советские машины?

Бесил до крайности: Политтехнолог Кремля рассказал о Стрелкове

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Есть ли смысл сбережений в наличных долларах

Крутейшая реакция и спасение команды. Нет, это не сейв вратаря

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь