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В Полтавской области грузовой поезд насмерть сбил женщину

Сегодня, 10:36

От полученных травм женщина скончалась на месте

Фото: Pixabay
В Полтавской области грузовой поезд насмерть сбил женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6a/534/5c7e6a5340e8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6a/534/5c7e6a5340e8f.jpg Другие регионы От полученных травм женщина скончалась на месте

В Полтавской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. Личность погибшей пока не установлена, сообщили в пресс-службе полиции области.

Смертельное ДТП произошло в Лубнах около 1:30 возле железнодорожной станции. Под колесами грузового поезда оказалась женщина возрастом около 60 лет: ее личность еще не установлена. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение работником железнодорожного, водного или воздушного транспорта правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшие средней тяжести или тяжкие телесные повреждения)", - рассказали в полиции.

Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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Тег поезд, женщина, погибла, наезд, лубны, Полтавская область

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