В Полтавской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
От полученных травм женщина скончалась на месте
В Полтавской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. Личность погибшей пока не установлена, сообщили в пресс-службе полиции области.
Смертельное ДТП произошло в Лубнах около 1:30 возле железнодорожной станции. Под колесами грузового поезда оказалась женщина возрастом около 60 лет: ее личность еще не установлена. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение работником железнодорожного, водного или воздушного транспорта правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшие средней тяжести или тяжкие телесные повреждения)", - рассказали в полиции.
Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.
Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.
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