В Полтавской области идет бурение новой газовой скважины. Уже пробурили более двух километров. Надо – более пяти с половиной.

Чтобы добраться такой глубины, необходимо современное мощное оборудование. Газодобывающие компании дают стране отечественное топливо, а людям – работу. И в выигрыше даже те, кто просто живет на таких месторождениях.

"Сегодня" побывали в Ковалевке Полтавской области, неподалеку от которой и разрабатывают скважину.

Работы ведет огромная башня – буровая установка. Она сверлит подземные пласты в поисках газа. Длинные трубы одна за другой спускают вглубь – это бурильная колонна. Она заставляет двигаться долото под землей.

Вес долота – 148 кг. Но вместе с бурильной колонной он уже весит более сотни тонн.

Чем глубже приходится искать газ, тем плотнее и прочнее пласты приходится проходить, а нагрузка на механизм увеличивается. Благодаря современному оборудованию добытчики могут пройти километры вглубь. Здесь – уже чуть больше двух. Породу поднимают на поверхность.

"Данная скважина бурится безамбарным методом. Это означает, что вся выбуренная порода утилизируется и не захороняется в месте бурения. Таким образом мы заботимся об экологии данного региона, в котором мы работаем", – рассказывает начальник отдела эксплуатационного бурения ДТЭК Нефтегаз Владимир Ружинский.

Это уже четвертая скважина, которую компания ДТЭК Нефтегаз заложила на Семиренковском месторождении в этом году. Две из них пробурили за рекордные три с половиной месяца.

"В Украину инвестируют те, кто верит в ее будущее. ДТЭК Нефтегаз – крупнейший инвестор в газодобывающую отрасль страны. Только за последние годы мы инвестировали 10 млрд. грн., чтоб увеличить объемы добычи газа и обеспечить энергетическую безопасность страны", – говорит генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Местные громады – тоже в выигрыше. В Ковалевской школе теперь – современный стадион, новые окна и ремонт в нескольких классах.

"Идет тесное сотрудничество с сельским советом, они сотрудничают с компанией ДТЭК и, соответственно, этому мы осуществляем много процессов", – рассказывает директор Ковалевской школы Игорь Дегтяренко.

Ремонт, музыкальное оборудование, мебель, окна в местном дворце культуры – все новое.

У школьника Антона Ткаченко – способности рассказывать юморески. Сцена, говорит, добавляет ему уверенности.

"Уверенности добавляет, и она развивает память, я изучаю песни, юморески, стихи", – говорит ученик Ковалевской школы Антон Ткаченко.

Уже второй год село Ковалевка получает деньги от ДТЭК Нефтегаз – часть ренты от добычи газа.

"10 млн. грн. – бюджет 2019 года, все это мы получили. Из них более 7 млн. грн. – это рентные платежи", – объясняет председатель Ковалевского сельсовета Наталья Нос.

За эти деньги маленькие громады не только ремонтируют детские сады, школы или дворцы культуры. А еще покупают медицинское оборудование, строят дороги – развивают свои деревни и города, чтобы они становились удобными и безопасными для жизни.

Ранее мы писали о том, что Полтаве, чтобы разработать месторождения, применяют инновационные методы геологических исследований в компании и отрасли. Результаты впечатляют.

Ранее в ДТЭК Нефтегаз назвали способ, как нарастить добычу газа и повысить энергонезависимость Украины.

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