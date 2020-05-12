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В Полтавской области изнасиловали 13-летнюю девочку

12 мая, 12:55

Тина Наринецкая

Подозреваемого уже задержали полицейские

В Кременчуге, где недавно посреди улицы застрелили мужчину, произошло жуткое преступление – жертвой насильника стала 13-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней уже задержали – им оказался 20-летний местный житель. Теперь юноше грозит немалый срок за решеткой: от десяти до пятнадцати лет.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, следствие продолжается.

Также мы сообщали, что в Харькове за изнасиловании несовершеннолетней девушки задержали иностранного студента. Насильник напал на жертву, когда она шла к своему парню. Мужчине теперь грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных заведений.

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