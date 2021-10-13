В Полтавской области изнасиловали беременную: подозревают полицейского

В Лубенском районе Полтавской области изнасиловали беременную женщину. По ее словам, один из насильников – участковый офицер полиции.
Об этом сообщает ГБР.
Что случилось
Как утверждает женщина, все произошло ночью. У нее дома было совместного застолья, где ее и изнасиловали двое мужчин. Один из них – участковый офицер полиции.
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Экспертизы
Женщине предназначили ряд специальных экспертиз. Ее уже осмотрел судебно-медицинский эксперт и врач гинеколог. У пострадавшей не обнаружили признаков беременности.
Наказание
Досудебное расследование начато по статье изнасилование (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Насильников могут лишить свободы на срок до 12 лет.
Проблема сексуального насилия в Украине
Проблема сексуального насилия на Украине стоит весьма остро. Не менее 50% украинских женщин становились жертвами сексуальных домогательств, а около 8% украинок испытывали его на себе многократно.
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