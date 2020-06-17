В Полтавской области киберполиция разоблачила очередного видеопирата

Отдел киберполиции Полтавской области провел проверку информации о незаконном распространении телевизионных каналов "Футбол 1", "Футбол 2", "Украина", "НЛО ТВ", "Индиго tv" на территории Полтавской и Сумской областей. По информации правообладателя – ООО "Медиа Группа Украина", права на распространение телеканалов подозреваемым киберполицией лицам не предоставлялись.

В результате проверки указанной информации сотрудниками отдела киберполиции были задокументированы несколько фактов незаконного распространения телевизионных каналов ООО "Медиа Группа Украина" и возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 176 УК Украины (Нарушение авторских и смежных прав).

"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что житель Ахтырки Сумской области, разместив объявление на сайте OLX, за денежное вознаграждение предоставлял незаконный доступ к пиратскому ОТТ-сервису для просмотра телевизионных каналов "Футбол 1", "Футбол 2", "Украина", "НЛО ТВ", "Индиго tv" и аудиовизуального контента жителям Полтавской и Сумской областей", – комментирует руководитель отдела киберполиции Полтавской области Александр Ведмидский.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства лица, причастного к совершению уголовного преступления, обнаружены и изъяты доказательства преступной деятельности. Устанавливаются соучастники и дополнительные обстоятельства по факту нарушения. Ведется следствие.

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"Карантин не является препятствием для пиратов. Наоборот, мы наблюдаем, что за период карантина пиратство активизировалось как в сети Интернет, так и среди кабельных и IPTV-провайдеров. Обращаю внимание владельцев и руководителей провайдеров ТВ-услуг и ОТТ-сервисов, "Медиа Группа Украина" всегда открыта к конструктивному диалогу. Хотите получить права на ретрансляцию телеканалов – обратитесь к нам, не стоит пиратствовать, рискуя собственным бизнесом", – заявил Сергей Чернящук, эксперт по вопросам интеллектуальной собственности ООО "Медиа Группа Украина".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что "Медиа Группа Украина" объединяет информационные активы .

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