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В Полтавской области конфликт закончился стрельбой

13 января, 18:11

После инцидента в Лубнах два человека оказались в больнице, а третий - в полиции

/ Фото: Нацполиция

В Полтавской области конфликт между несколькими мужчинами в городе Лубны закончился стрельбой. В результате два человека были госпитализированы, сообщили в областном управлении Нацполиции.

"По первоначальной информации, во время конфликта двое мужчин получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в центральную районную больницу. Сообщение о травмированных, 2000 и 1976 года рождения, поступило в полицию от дежурного врача 12 января около 22:00", – говорится в сообщении.

По данным полиции, стрельбу устроил мужчина 1978 года рождения, он был задержан, и при личном досмотре у него изъяли травматическое оружие.

Было открыто уголовное производство по статье о "хулиганстве, совершенном с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений". Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных. Копы незаконно задержали двух мужчин на Одесском железнодорожном вокзале и доставили в участок. Там полицейские "выбивали" признание в краже золотой цепочки с помощью психологического давления и унижений, угроз расправой и применения резиновой дубинки.

Кроме того, двум копам Киевской области сообщили о подозрении. Полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его в безлюдную местность и жестоко избили. Злоумышленники закрыли пострадавшего в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались пытки около четырех часов.

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полиция стрельба лубны Полтавская область

Источник: Сегодня

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