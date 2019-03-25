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В Полтавской области легковушка насмерть сбила мужчину

Сегодня, 12:26

От полученных травм мужчина скончался на месте

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Полтавской области легковушка насмерть сбила мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3b0/239/5c93b0239d9ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3b0/239/5c93b0239d9ea.jpg Другие регионы От полученных травм мужчина скончался на месте

В Глобинском районе Полтавской области легковой автомобиль насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло поздно вечером 24 марта в селе Погребы. Как выяснилось, за рулем Volkswagen Polo находился житель Глобино. Под колесами легковушки погиб местный житель 1970 года рождения.

На данный момент правоохранители внесли сведения по факту ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, пешеход, легковушка, Полтавская область, погибший

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