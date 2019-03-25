В Полтавской области легковушка насмерть сбила мужчину
От полученных травм мужчина скончался на месте
В Глобинском районе Полтавской области легковой автомобиль насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
ДТП произошло поздно вечером 24 марта в селе Погребы. Как выяснилось, за рулем Volkswagen Polo находился житель Глобино. Под колесами легковушки погиб местный житель 1970 года рождения.
На данный момент правоохранители внесли сведения по факту ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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