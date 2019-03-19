В Полтавской области легковушка насмерть сбила пешехода

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Фото из открытых источников.

В Полтавской области легковушка насмерть сбила пешехода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg 2019-03-19T09:58:00+02:00 Другие регионы От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

В Полтавской области автомобиль Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло около 21:20 18 марта на 389 километре трассы "Киев-Харьков" в поселке Чутово. По предварительным данным, за рулем Mercedes-Benz находился житель Харьковской области 1962 года рождения. Под колесами авто оказался 35-летний житель села Черняковка. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

"Полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП. Открыто уголовное производство", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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