В Полтавской области легковушка насмерть сбила пешехода
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии
В Полтавской области автомобиль Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
ДТП произошло около 21:20 18 марта на 389 километре трассы "Киев-Харьков" в поселке Чутово. По предварительным данным, за рулем Mercedes-Benz находился житель Харьковской области 1962 года рождения. Под колесами авто оказался 35-летний житель села Черняковка. От полученных травм он погиб на месте происшествия.
"Полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП. Открыто уголовное производство", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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