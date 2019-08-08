В Полтавской области легковушка слетела в кювет: погибла женщина

Фото: ГУНП в Полтавской области

В Полтавской области жуткое ДТП унесло жизнь женщины-водителя легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла сегодня около 10:00 на трассе "Киев – Харьков", в 2 километрах от города Хорол. Как выяснилось, за рулем Nissan Primera находилась жительница Полтавы. Она не справилась с управлением, и легковушка съехала в кювет. На момент аварии в авто находился малолетний ребенок.

В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Ребенка 2013 года рождения с травмами доставили в Хорольскую центральную районную больницу.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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