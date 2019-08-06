Фото: ГУНП в Полтавской области

В Полтавской области легковушка влетела в дерево и загорелась: погиб мужчина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 2019-08-06T13:10:00+03:00 Другие регионы Жуткое ДТП произошло на трассе Кременчуг – Власовка

Под Кременчугом легковой автомобиль врезался в дерево и вспыхнул. В салоне ВАЗа нашли тело мужчины, сообщили в пресс-службе полиции в Полтавской области.

Жуткое ДТП произошло сегодня утром, около 8:00, на трассе "Кременчуг – Власовка" вблизи села Михайленки. По предварительным данным, ВАЗ-2104 выехал за пределы проезжей части, столкнулся с деревом и загорелся. В сгоревшем автомобиле нашли тело мужчины.

Фото: ГУНП в Полтавской области

"На месте работает следственно-оперативная группа", - рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, вчера вечером в Винницкой области легковушка врезалась в припаркованный грузовик. ДТП унесло жизнь одного из пассажиров ВАЗа.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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