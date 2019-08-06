В Полтавской области легковушка влетела в дерево и загорелась: погиб мужчина

Под Кременчугом легковой автомобиль врезался в дерево и вспыхнул. В салоне ВАЗа нашли тело мужчины, сообщили в пресс-службе полиции в Полтавской области.
Жуткое ДТП произошло сегодня утром, около 8:00, на трассе "Кременчуг – Власовка" вблизи села Михайленки. По предварительным данным, ВАЗ-2104 выехал за пределы проезжей части, столкнулся с деревом и загорелся. В сгоревшем автомобиле нашли тело мужчины.
"На месте работает следственно-оперативная группа", - рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, вчера вечером в Винницкой области легковушка врезалась в припаркованный грузовик. ДТП унесло жизнь одного из пассажиров ВАЗа.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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