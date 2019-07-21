В Полтавской области легковушка влетела в столб: трое погибших

Двое мужчин и женщина скончались на месте ДТП

Фото: ГУНП в Полтавской области.

В Кременчуге сегодня ночью произошла жуткая авария – столкновение легковушки с железобетонной опорой унесло жизни троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

ДТП произошло около 00:15 на проспекте Свободы в районе остановки "Аптека". Как сообщает местное издание "Полтавщина", перед тем, как врезаться в столб, ВАЗ 2170 задел микроавтобус Mercedes-Benz. По предварительной информации, водитель легковушки во время выполнения маневра перестроения из одной полосы на другую и не выдержал безопасную дистанцию.

Фото: ГУНП в Полтавской области

"В результате ДТП, 3 человека, которые находились в транспортном средстве, скончались на месте происшествия: двое мужчин (1982 и 1985 г.р.) и женщина (1981 г.р.)", - рассказали в полиции.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1331 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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