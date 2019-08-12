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В Полтавской области люди увидели редкое природное явление: опубликованы фото и видео

Сегодня, 11:15

Два солнца на небе заметила и известная синоптик

В Полтавской области жители села Коноплянка Великобагачанского района увидели редкое природное явление – паргелий. Об этом сообщила на своей странице в Facebook одна из свидетелей – известный синоптик Наталья Диденко.

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Эту разновидность гало люди смогли наблюдать в минувшую субботу, 10 августа.

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"Случилось это в районе села Коноплянка Великобагачського района Полтавской области в 19:43", – написала Диденко.

Напомним, над морем в Новом Орлеане повисло огромное облако в форме трубы. Природное явление сфотографировал плотник Кертис Кристенсен по дороге на работу. "Это хвост крупного холодного фронта, охватившего Соединенные Штаты на этой неделе. Такое часто происходит в этом году, но я никогда не видел настолько большого облака, протянутого вдоль всего горизонта. В социальных сетях все ошеломлены", - прокомментировал Кертис.

Кроме этого, мы писали, что жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления - валового облака, или так называемого грозового воротника.

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