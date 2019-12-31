В Полтавской области микроавтобус врезался в столб: два человека погибли, еще четверо пострадали

/ Фото: Нацполиция

В Полтавской области микроавтобус врезался в ограждение и электроопору. В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля. Об этом написала пресс-служба Нацполиции области.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел ночью в Карловке.

По предварительной информации, в результате столкновения на месте погибли двое пассажиров – 31-летний мужчина и 28-летняя женщина. Еще трое пассажиров, двое 29-летних мужчин и 27-летняя женщина, госпитализированы в Карловскую центральную районную больницу.

Правоохранители внесли сведения в в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее в Полтавской области произошло смертельное ДТП – водитель ВАЗа не выбрал безопасной скорости и врезался в припаркованный автомобиль. В результате аварии водитель ВАЗа получил телесные повреждения и был доставлен в местную районную больницу, где от полученных травм умер.

Кроме того, украинские водители начали бить тревогу: пешеходов не видно в темноте ночи. Их внезапное появление на дороге приводит к авариям. Чтобы доказать прохожим необходимость светоотражающих элементов на одежде, автомобильный клуб в Черкассах обратился к эксперименту. Пригласили и новости "Сегодня".

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