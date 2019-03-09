В Полтавской области могут закрыть школу прямо посреди учебного года
Новосанжарская школа – не единственная в области, где были выявлены нарушения
Единственную школу в райцентре Новые Санжары в Полтавской области - собираются закрыть. Такое решение принял суд. Родители учеников – против. Потому что альтернативы нет.
"Согласно постановлению суда 11 числа я должен всех удалить из помещения, отключить электроэнергию, поставить пломбу и прекратить эксплуатацию здания", – говорит Николай Решетило директор Новосанжарской школы.
Год назад, после трагедии в российском Кемерово, чрезвычайники проверили школу на пожарную безопасность. Нашли 11 нарушений. Большинство из низ, говорят педагоги, устранили сразу.
Но некоторые нарушения, например, отсутствие пожарной сигнализации, устранить не могут до сих пор.
Сейчас о пожаре в школе сообщает звонок. Одно из требований чрезвычайников – установить современную систему оповещения с громкоговорителем. Она должна сразу на всю школу объявлять о чрезвычайных ситуациях.
Новосанжарская школа – одна из крупнейших в области. Четыре этажа, два корпуса. Здесь учится девятьсот учеников.
На все это нужно полтора миллиона гривен. Таких денег школа не имеет. Проблемы в положенный срок не решили, поэтому попали в суд и проиграли. Уже в понедельник заведение должны закрыть. Родители – потрясены.
"Если закроют школу, нам некуда девать детей, нам негде учить их и не каждый родитель финансово сможет возить в соседние села на обучение", – делится Виктория Дэлия, представительница родительского комитета.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям говорят: Новосанжарская школа – не единственная в области, где были выявлены нарушения. Но это одно из немногих заведений, где вообще нет пожарной сигнализации.
"Пожарная сигнализация обеспечивает своевременное обнаружение пожара, во-вторых, от пожарной сигнализации срабатывает система оповещения людей о возникновении пожара. То есть, включается система оповещения", – говорит Леонид Головко, инспектор отдела пожарной безопасности Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.
Дирекция не прочь установить сигнализацию. И уже год ищут деньги на нее. Помочь пообещали в районной администрации. Чиновники пытаются отсрочить исполнение судебного решения, чтобы выиграть время на установку сигнализации и не закрывать школу.
Ранее стало известно, что сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во время проверки школ и детских садов по Украине зафиксировали 300 тысяч нарушений правил пожарной безопасности. В некоторых учебных заведениях нет даже чем тушить пламя.
Ранее сообщалось, что масштабные проверки пожарной безопасности в торговых центрах, больницах, школах и других заведениях выявили 15 тысяч нарушений.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил объектам за саботаж провероки невыполнение требований отключением электричества и экскаваторами, если не будет наведен порядок.
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