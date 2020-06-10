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В Полтавской области мужчина грозился взорвать полицейский колл-центр

10 июня, 03:02

Руслан Ровик Руслан Ровик

Дебошир требовал, чтобы ему обеспечили разговор с сыном и бывшей женой

В Полтавской области мужчина потребовал от полицейских обеспечить ему связь с бывшей женой и сыном, а в случае невыполнения требований угрожал взорвать колл-центр стражей порядка.

Как сообщили на официальном сайте Национальной полиции, звонок с угрозами поступил в вечернее время 8 июня.

Копы немедленно начали розыски телефонного "минера" и на протяжении часа установили его личность – им оказался житель Кременчуга, 1969 года рождения.

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"Мужчину нашли по месту его проживания, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проведения осмотра помещения взрывоопасных предметов не обнаружено", - заявил начальник Кременчугского отдела полиции Араик Кочкадамян.

По факту угрозы взрыва было открыто уголовное производство по статье о "заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны проверила помещения здания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающую территорию.

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Кременчуг минирование минер Полтавская область

Источник: Сегодня

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