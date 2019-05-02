В Полтавской области мужчина погиб во время ремонта грузовика
На 47-летнего водителя упал кузов автомобиля
В Миргородском районе Полтавской области во время ремонта грузовика "КАМАЗ" на мужчину упал кузов автомобиля. От полученных травм он скончался, сообщили в пресс-службе полиции региона.
Как выяснилось, 47-летний мужчина чистил гидрораспределительный насос подъема кузова грузовика, но в системе упало давление, что и привело к падению кузова на водителя. От полученных травм он скончался на месте.
"Сведения о данном событии внесены в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях", - рассказали в полиции.
Напомним, не так давно в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита. Медработники госпитализировали пострадавшего в травматологическое отделение Днепровской городской клинической больницы №6.
А во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих. ЧП произошло в момент погрузки на автомобиль. 22-летний львовянин скончался на месте происшествия от полученных травм. Второй пострадавший – 63-летний местный житель, получил открытую черепно-мозговую травму.
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