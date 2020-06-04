В Полтавской области мужчина заживо сжег бывшую жену в магазине

В Кременчуге, что в Полтавской области, мужчину подозревают в умышленном убийстве своей бывшей жены, продавщицы одного из местных магазинов.
Об этом сообщает полиция.
"По предварительной версии следствия, 4 мая около 16 часов бывший муж жертвы пришел в магазин декоративной косметики и бытовой химии, где она работала продавщицей, закрылся изнутри, облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег", – говорится в сообщении полиции.
Прохожие сразу сообщили в полицию.
На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции и спецподразделение "ТОР", а также спецназовцы батальона особого назначения полиции области, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.
Но когда они прибыли, огонь уже охватил значительную площадь магазина. "Полицейские и работники ГСЧС деблокировали помещение горящего магазина и ликвидировали пожар. К сожалению, женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте", – отметил представитель полицейских Иван Выговский.
Сейчас информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 2 пункта 5 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Обстоятельства и мотивы преступления выясняет следствие.
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