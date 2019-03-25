В Полтавской области на реке перевернулась лодка: пропали четыре человека

Всего на лодке находились пятеро рыбаков. Одному из них удалось спастись

Фото: Pixabay

В Полтавской области на реке перевернулась лодка: пропали четыре человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/875/26b/5c987526b69f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/875/26b/5c987526b69f9.jpg 2019-03-25T08:23:00+02:00 Другие регионы Всего на лодке находились пятеро рыбаков. Одному из них удалось спастись

Возле Кременчуга Полтавской области на реке Днепр перевернулась лодкам, на которой находились пять рыбаков. Только одному из них удалось спастись самостоятельно, еще четверых мужчин ищут. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"24 марта в 22.15 в ГСЧС поступила информация, что вблизи Крюковского моста в г.Кременчуг на р. Днепр перевернулась моторная лодка, на которой находилось 5 человек. Один человек спасся самостоятельно, судьба 4 человек неизвестна", – говорится в сообщении.

На данный момент на реке Днепр ведутся поисково-спасательные работы.

"По состоянию на 7.00 25 марта поисковые работы продолжаются. Судьба 4 человек остается неизвестной", – отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что спасатели проводят поиски двух рыбаков, пропавших в акватории Кременчугского водохранилища в Полтавской области.

Напомним, 9 марта вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. Один мужчина смог выбраться на берег.

А 13 марта 67-летний рыбак утонул на водоеме в селе Вязовое Дергачевского района Харьковской области. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

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