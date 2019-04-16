В Полтавской области на рынке поймали дикого бобра
Животному помогли вернуться в родную стихию
В Полтавской области в городе Карловка жители заметили дикого бобра на местном рынке. Животное ходило между торговыми киосками, стараясь спрятаться, сообщают в интернет-издании "Полтавщина". На место вызвали местных охотников, спасателей и полицию. Об этом сообщил житель Богдан Пойда, который снял операцию по спасению бобра на видео.
Охотники отвезли бобра к реке Орчик и отпустили его в естественную среду обитания. Бобер во время транспортировки не получил травмы.
Ранее в Запорожье на острове Хортица вспыхнула эпидемия африканской чумы, из-за которойхотят уничтожить всех диких кабанов. Их на острове около сотни, и треть уже умерла от этой болезни. Территорию уже объявили карантинной зоной и сейчас туда никого не пускают. в заповедник можно только через санитарный пост, где круглосуточно дежурят специалисты. Несмотря на эпидемию, на остров продолжают ехать туристы. В среднем, за сутки обрабатывают около 500 машин.
Также мы рассказывали, что в США пес напал на ворвавшегося на семейную вечеринку юношу с пистолетоми спас жизнь своим хозяевам. Перед вечеринкой в хозяйки украли драгоценности, и она направилась в дом к подозреваемому. После этого он явился на семейную вечеринку с пистолетом. Собаку с тремя пулевыми ранениями доставили в ветеринарную клинику, но уже не смогли спасти.
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