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В Полтавской области на рынке поймали дикого бобра

Сегодня, 17:23

Животному помогли вернуться в родную стихию

В Полтавской области в городе Карловка жители заметили дикого бобра на местном рынке. Животное ходило между торговыми киосками, стараясь спрятаться, сообщают в интернет-издании "Полтавщина". На место вызвали местных охотников, спасателей и полицию. Об этом сообщил житель Богдан Пойда, который снял операцию по спасению бобра на видео.

Охотники отвезли бобра к реке Орчик и отпустили его в естественную среду обитания. Бобер во время транспортировки не получил травмы.

Ранее в Запорожье на острове Хортица вспыхнула эпидемия африканской чумы, из-за которойхотят уничтожить всех диких кабанов. Их на острове около сотни, и треть уже умерла от этой болезни. Территорию уже объявили карантинной зоной и сейчас туда никого не пускают. в заповедник можно только через санитарный пост, где круглосуточно дежурят специалисты. Несмотря на эпидемию, на остров продолжают ехать туристы. В среднем, за сутки обрабатывают около 500 машин.


Также мы рассказывали, что в США пес напал на ворвавшегося на семейную вечеринку юношу с пистолетоми спас жизнь своим хозяевам. Перед вечеринкой в хозяйки украли драгоценности, и она направилась в дом к подозреваемому. После этого он явился на семейную вечеринку с пистолетом. Собаку с тремя пулевыми ранениями доставили в ветеринарную клинику, но уже не смогли спасти.

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Тег полтавщина, бобер, животное

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Источник:

Полтавщина

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